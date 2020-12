Gf Vip, Malgioglio a Tommaso Zorzi: “Ti sei innamorato di lui” – VIDEO

Cristiano Malgioglio ha affrontato con Tommaso Zorzi un discorso delicato accorgendosi del dolore del ragazzo all’uscita dalla casa del Gf Vip di un altro concorrente

Ieri sera i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno assistito all’uscita dalla casa di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti aveva già manifestato la voglia di abbandonare il programma di Canale 5 quando era stato comunicato ai concorrenti il prolungarsi dello show. Il Gf Vip infatti non finirà entro Natale ma le puntate proseguiranno fino a febbraio. Oppini ieri ha quindi lasciato la casa più spiata d’Italia lasciando in tutti i concorrenti un grande vuoto. La sua mancanza è stata avvertita soprattutto da Tommaso Zorzi che è apparso molto affranto, tanto da destare preoccupazione tra gli altri Vip. Cristiano Malgioglio in particolare si è immedesimato nel dolore del giovane a ha deciso di parlargli a viso aperto.

La confessione di Tommaso Zorzi a Cristiano Malgioglio

Il 75enne paroliere della musica italiana si è rivolto a Zorzi con la schiettezza che lo contraddistingue ma anche con la dolcezza di uno “zio” che ha “affrontato la stessa storia”. Malgioglio ha chiesto all’influencer se si fosse innamorato di Francesco Oppini. Alla “domanda da un milione di dollari”, Tommaso ha risposto con un silenzio molto eloquente che lascia poco spazio all’immaginazione. Negli ultimi giorni il ragazzo è apparso affranto anche per una lite che ha avuto con Aurora Ramazzotti durante lo scorso lockdown. I due sono migliori amici e recentemente la figlia di Michelle Hunziker ha ammesso in un’intervista di seguire le puntate del Gf Vip ed essere legata ancora all’artista musicale.

“Ti sei innamorato di francesco?” Il silenzio di tommaso è straziante 💔 #gfvip pic.twitter.com/oLpR8IDcof — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 5, 2020

Non c’è pace insomma per Tommaso che sta affrontando vari emozioni nate dentro di lui e che all’interno di un ambiente come quello del Grande Fratello Vip vengono amplificate ancora di più.

