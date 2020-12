Indiscrezioni clamorose sulla vita sentimentale del cantante nomelodico, Gigi D’Alessio: nuova fiamma per lui? E quella somiglianza ad Anna…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Le voci che circolano in queste ore sul futuro sentimentale di Gigi D’Alessio si fanno sempre più insistenti. Il cantante neomelodico partenopeo starebbe frequentando una nuova “fiamma” d’amore, ma qualche piccolo dettaglio non sembra affatto mancare…

La voce simbolo di Napoli e dei suoi cittadini, amanti della musica era diventato il pilastro per molti, quando insieme ad Anna Tatangelo, formavano una coppia davvero “fenomenale”, sia sul campo lavorativo che relazionale. Oggi i due non vivono più sotto lo stesso tetto. Ognuno per la sua strada, anche se esiste qualcuno che in qualche modo lì costringe a tenere legati, pur sempre in un rapporto di stima reciproca e nulla più.

Gigi ed Anna, insieme hanno vissuto una storia fantastica, invidiata da molti. Non a caso le indiscrezioni che circolano sul futuro sentimentale di Gigi D’Alessio vedono accanto a lui un profilo che rispecchia perfettamente i lineamenti estetici della sua ex

La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio: il particolare non sfugge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

L’ormai coppia più affiatata e invidiata del mondo dello spettacolo ha ha frantumato i sogni degli ammiratori. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono più insime da due anni. Ma i motivi principali della rottura non sono ancora ben chiari.

Si parlava di un terzo incomodo per Gigi, che avrebbe spinto la sua partner a cambiare repentinamente vita. Qualcuno parla di un mancato matrimonio che s’aveva da fare, ma non se ne fece più nulla a causa di una decisione netta e in punta di piedi di lui. Oggi qualche giornalista di carta stampata associa alla figura del cantante partenopeo, una nuova fiamma d’amore.

Fonti vicine alla quotidianità del cantante si paventa l’ipotesi più plausibile, ovvero che la fidanzata che sarebbe entrata nella vita di Gigi, somigliasse come due gocce d’acqua a confronto, alla Tatangelo.

LEGGI ANCHE —–> Gigi D’Alessio: lo choc ed il ritorno di fiamma con l’ex compagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Anche la differenza di età è un altro dettaglio da non sottovalutare, in quanto anche la “neofita” sentimentale avrebbe almeno una ventina d’anni in meno a lui

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter