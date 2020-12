La Fashion Blogger, Giulia Valentina, ha scoperto come il potere della creatività possa curare anche il peggiore dei mal di testa.

L’influencer e fashion blogger Giulia Valentina, torinese di nascita e milanese d’adozione, si trova in un periodo abbastanza florido per quel che riguarda la sua carriera. Dopo aver portato a termine i suoi studi tra le città di Parigi e Milano, si è definitivamente stabilita in quest’ultima. Sebbene lei stessa abbia ribadito più volte il suo interesse per i viaggi. Uno degli ultimi risale al 2017, quando decise di intraprendere un glorioso road trip sul suolo americano. Adesso però, che le villeggiature sono limitate al massimo, Giulia non si fa mancare nuove esperienze grazie alla sua travolgente creatività.

Giulia Valentina: il fascino di una passeggiata estrosa

Meno di un’ora fa Giulia ha pubblicato il suo nuovo post su Instagram. La luce del crepuscolo sembra inondarla, e donare allo scatto un’atmosfera dai tratti fantasiosi. Il completo elegante dai colori chiari riflette perfettamente la luce solare ormai fioca, e lei è al centro di una delle strade milanesi più alla moda. Eppure, a colpire l’attenzione dei suoi fan non è soltanto lo scatto di per sè, quanto la magia che sembra contenere.

Di che magia si tratta? Basta dare uno sguardo veloce alla didascalia per rendersi conto di quanto poco di superficiale aleggi nella mente della bella influencer, nata sotto il segno della bilancia. “Questa foto potrebbe essere l’inizio di una pubblicità contro il mal di testa” ammette istintivamente, rendendosi probabilmente conto di quanto il suo gesto nella foto possa essere ambiguo.

Per poi concludere ironicamente:”dove alla fine rido in un locale con le mie colleghe mentre brindiamo perché mi è passato”. Una pubblicità a lieto fine, dunque. E nei commenti, tra apprezzamenti e complimenti di varia natura destinati al suo fascino, i follower contenti dello spirito estroverso di Giulia: le consigliano di portare avanti l’improvvisato progetto.

