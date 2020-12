Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta: il racconto hot e la battuta infelice

Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta ha raccontato un episodio del suo passato ma ha fatto una battuta infelice che ha coinvolto altri due concorrenti

Dopo giorni rinchiusi nella casa del Grande Fratello è normale che i concorrenti in gara, nonostante siano consapevoli della presenza delle telecamere che li riprendono 24 ore su 24, dimentichino questo particolare. Spesso, infatti, si lasciano andare a confessioni scioccanti che, probabilmente, non sarebbe il caso di rivelare sulla tv nazionale.

Traumi, drammi, storie d’amore e di passione: tutto alla mercè dei telespettatori.

Protagonista di un fatto del genere, questa volta, è Maria Teresa Ruta. La show girl ha raccontato un episodio erotico che l’ha coinvolta qualche tempo fa. Si trovava all’interno del Museo egizio a Il Cairo insieme al suo compagno, Roberto. “C’erano 50 gradi e il sarcofago era l’unico posto un po’ più fresco” – ha iniziato la Ruta – “Abbiamo fatto l’amore lì. Lui era nudo quando un gruppo di turisti è passato. Io per coprirlo facevo finta di fare le foto.”

LEGGI ANCHE -> Ficarra e Picone lasciano Striscia, la verità sull’addio

Grande Fratello Vip. Cala il gelo dopo la battuta della Ruta

Gli altri concorrenti, tra incredulità e curiosità, hanno cercato di saperne di più da Maria Teresa Ruta che ha continuato: “Si è tolto i pantaloncini. Io avevo un kaftano che fa su e giù.” Ad interrompere il racconto, un irriverente e simpaticissimo Cristiano Malgioglio che appariva sconvolto dalla vicenda. “Ma dici? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio conoscere i particolari”.

Ormai però il treno delle confessioni piccanti era partito. Tutti gli altri erano sempre più desiderosi di conoscere altri dettagli hot dell’episodio. Il dubbio più ovvio riguardava le modalità dell’incontro di passione tra la Ruta e il compagno: difficile muoversi dentro un sarcofago. “Abbiamo fatto la posizione del cucchiaio” – ha detto lei. Malgioglio, scettico, ha chiesto delucidazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE —–> Al Bano sulla figlia Jasmine: “Non serve il bel canto…”

E’ stato questo il momento in cui Maria Teresa Ruta se n’è uscita con una battuta veramente infelice: “Lo sanno bene Francesco Oppini e Tommaso Zorzi cosa significa a cucchiaio” – ha detto ridendo. Gli altri gieffini accolgono le parole con freddezza. Solo la Orlando prova a metterci una pezza, cercando di aiutare l’amica dicendo che sono lei e Giulia Salemi, non Zorzi e Oppini, a dormire a cucchiaio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.