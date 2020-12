Imola coprifuoco violato, Carabinieri li fermano ma il motivo è assurdo

Tre persone arrestate a Imola per tentato rapimento e uccisione, volevano costringere l’ex di uno di questi a ripensare alla sua decisione

Sono stati scoperti dai Carabinieri di Imola poiché stavano violando il coprifuoco delle 22, nel bagagliaio della loro auto passamontagna e armi, volevano rapire l’ex fidanzata di uno dei tre malviventi per costringerla a lasciare il nuovo fidanzato. Il piano prevedeva di narcotizzare la ragazza, costringerla al ripensamento e in caso contrario avrebbero ucciso i suoi genitori ed il nuovo compagno.

La vicenda sembra assurda ma è quanto accaduto lunedì 30 novembre ad Imola dove gli ufficiali dell’Arma hanno catturato tre uomini dopo un controllo della vettura, 37enne di Pianoro, un 45enne di Bologna e un 25enne di Casalecchio. Nella loro auto sono stati trovati tre passamontagna, un coltello da macellaio, un paio di manette, lacci emostatici e guanti per compiere un vero e proprio sequestro di persona e tre possibili omicidi.

Come detto il loro intento era rapire la ex fidanzata 23enne del 45enne del gruppo e costringerla a ritornare sui suoi passi. Gli uomini però al fermo dei Carabinieri si sono trovati costretti a confessare il piano e seguirli in questura.

Imola, “Dobbiamo rapire una ragazza e uccidere i genitori”

Fermati per un controllo all’apparenza normalissimo i Carabinieri si sono trovati di fronte tre presunti assassini. Il posto di blocco alle 2 di notte di lunedì scorso, davanti a un condominio, dove erano appostati ancora con il motore acceso. Alle domande di rito la pattuglia ha subito intuito che qualcosa non andava così hanno chiesto di aprire il cofano della Fiat Punto su cui viaggiavano.

Non sono bastate le giustificazioni arrancate dei tre uomini a deviare la pattuglia che in poco tempo si è fatta raccontare quello che avevano in mente. Un agguato in piena regola dettato da futili motivi sentimentali che avrebbe però portato all’omicidio di tre persone.

Sul posto sono giunte anche altre pattuglie di rinforzo, nel portabagagli sono stati rinvenuti un borsone con tre passamontagna, coltello da macellaio, manette, forbici, lacci emostatici e guanti. Fermo per tutti e tre in attesa di andare davanti il giudice che deciderà su di loro.

