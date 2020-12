Incidente in tangenziale: muoiono anche padre e figlia

Nella sera del 5 dicembre un tragico incidente ha distrutto un nucleo famigliare. Lo scontro è avvenuto sulla Tangenziale di Milano.

Sabato sera una famiglia composta da cinque persone è stata vittima di un tragico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano.

Lo scontro è stato fatale per la mamma che è morta sul colpo, trasportato d’urgenza in codice rosso il padre e gli altri due membri della famiglia. Hanno lottato in ospedale tra la vita e la morte ma il padre e una delle figlie non ce l’hanno fatta.

Dunque ha perso la vita la mamma di 39 anni, il padre di 41 e una delle figlie di 12 anni.

Vivi ma in gravissimi condizioni l’altro figlio di 16 anni e la sorellina di 10.

Lo schianto all’altezza di Rozzano

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza dell’uscita con la strada statale 35 per Pavia, in direzione Genova. Al momento dello schianto i cinque familiari erano insieme a bordo di una Honda Jazz, che si è scontrata intorno alle 20:15 con altre due vetture mentre su un’altra delle tre auto coinvolte viaggiava un 41enne, che è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’Humanitas.

Ancora da accertarec, dunque, le cause dell’impatto che ha distrutto un’intera famiglia.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre i componenti della famiglia dalle lamiere. La madre è morta sul colpo, la figlia di 12 anni poche ore dopo l’arrivo in ospedale così come il papà, anche lui arrivato in condizioni disperate.

Il figlio più grande è stato portato d’urgenza al Policlinico di Milano, mentre la bimba di 10 anni al Papa Giovanni di Bergamo.

Al momento la Polizia stradale sta lavorando sulle cause dell’incidente che ha distrutto una famiglia intera.

