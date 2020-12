Iva Zanicchi, a Verissimo racconta il suo dramma a causa del Covid

La cantante dopo essere stata colpita dal Covid e ricoverata in ospedale per diversi giorni, torna in Tv e racconta di aver perso una persona a lei cara.

Un dolore che non riesce a superare. Iva Zanicchi, 80 anni, è stata colpita dal Covid circa un mese fa e ha temuto di non superarlo.

Come ha confessato: “In qualche attimo ho pensato di non farcela, io sono una positiva. Però quando sono andata a fare un esame ed ero convinta di tornare a casa e la professoressa mi ha detto: signora lei da qui, a meno che non firma lei, non esce. Lì per un attimo ho capito, da qui non uscirò più“, questo è stato il primo moneto in cui la cantante si è resa conto della gravità della situazione che si apprestava ad affrontare.

“Poi un altro momento quando non riuscivo a respirare bene ho detto io non voglio andare via da questo reparto perché se vado in sala di rianimazione io non ce la farò“, in quel momento la Zanicchi ha visto in faccia la morte e alla sua età temeva il peggio.

LEGGI ANCHE –> Verissimo, Silvia Toffanin: la clamorosa confessione del collega sulla conduttrice

Ma per fortuna è stata forte ed è riuscita a sconfiggere il nemico e dopo nove giorni di ossigeno è tornata a respirare autonomamente.

Una perdita che l’ha straziata