La nuova coach di The Voice Senior, Jasmine Carrisi, si inginocchia per gli applausi rivelando tutto il suo charme…

La nuova protagonista del programma serale di The Voice Senior, Jasmine Carrisi, ha sbalordito i suoi fan in un gesto del tutto inaspettato. In una serata di inizio dicembre, ed in seguito al successo riscosso nell’ultima puntata, la biondissima Jasmine non ha tentennato di fronte alla telecamera del suo smartphone. Meno di dieci ore fa sul suo profilo Instagram è apparso sotto gli occhi di tutti i suoi followers il famoso scatto.

Jasmine Carrisi: una posa promettente ed il “vi è piaciuta”?

In abito tutt’altro che formale, la primogenita di Al Bano e della soubrette Lorendana Lecciso, ha reso pubblico uno scatto dai contenuti pressoché contrastanti. La didascalia della foto riporta una domanda più che leggittima dopo la sua partecipazione alla trasmissione televisiva in onda su RaiUno: “vi è piaciuta la seconda puntata di #thevoicesenior?”

Jasmine appare con le ginocchia che protendono verso il basso, con indosso una tuta sportiva ed alla moda che pare tenerla al caldo dalla brezza invernale. Tra i commenti sono subito apparse le prime risposte dei suoi fan. Tra molte, però, ne spiccano soltanto alcune. Una fra questi sembra apparire, grazie al numero di like ricevuti, come di maggiore rilevanza e con al suo interno tanto di pollici all’insù: “Bellissima puntata, tu super“.

Un commento, dunque, che tiene conto della totalità dello show e ancor di più della piacevole presenza dell’emergente e piccola showgirl. I giorni passano, le puntate aumentano il loro audience, e soprattutto: il futuro di Jasmine sembra prospettarsi sempre più promettente.

