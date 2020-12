Leonardo Pieraccioni, brutto episodio e la sua disperazione

L’attore Leonardo Pieraccioni è stato vittima di una terribile truffa, adesso dovrà fare i conti con i danni che ha causato.

L’attore, regista e comico italiano, Leonardo Pieraccioni, è stato vittima di uno scherzo di cattivo gusto. I dettagli sono andati in onda la scorsa settimana su Rai 3 nella trasmissione televisiva di Chi l’ha Visto. La truffa sarebbe stata architettata sui social media. Dove, attraverso il furto di alcune foto dell’attore toscano, qualcuno pare che si sia spacciato per lui chiedendo somme di denaro. In seguito, il profilo fake dal nome “Pat Rafleur” ha inoltre utilizzato i suoi dati per imbrogliare sentimentalmente alcune donne.

Leggi anche —>>> L’eredità, il campione Cannoletta ha già deciso il suo futuro

Pieraccioni: dopo le commedie, il dramma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

Il profilo falso è stato scoperto sulla piattaforma Instagram dalla conduttrice Rai, Federica Sciarelli, mostrando i dettagli della truffa ai danni di uno dei personaggi simbolo della comicità italiana. Ad aggiungersi al dramma, ma stavolta con incredibile ironia, è stato il collega in arte e amico dell’attore, Massimo Ceccherini.

Il quale ha goliardicamente invitato Leonardo a ridere sulla totalità di questa assurda faccenda. I due, legati da una più che ventennale amicizia e che li ha resi protagonisti di numerosi capolavori cinematografici, non potevano che sdrammatizzare sull’accaduto rendendo, per quanto possibile, la situazione meno drammatica di quella che effettivamente è stata.

Potrebbe interessarti anche —>>> Gerry Scotti stremato a Verissimo: “erano con me, chissà che fine hanno fatto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

Dopo la condivisione sul suo profilo ufficiale dei messaggi di Ceccherini attraverso alcuni screenshot sul suo telefono, Pieraccioni ha ironicamente aggiunto come si prepara a “denunciare” per SPAM, stavolta amorevolmente, anche quest’ultimo originale corteggiatore di lunga data.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.