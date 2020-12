Loredana Bertè senza filtro su Al Bano: “Cosa succede nella sua tenuta”

La giudice di “The Voice Senior”, Loredana Bertè ha svelato un mistero nascosto nella immensa tenuta di Al Bano

Non si placano le voci attorno al personaggio di Loredana Bertè, giudice di “The Voice Senior”, insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Al Bano Carrisi. La rockstar 70enne, sorella minore di Mia Martini è rimasta visibilmente emozionata dalle performances dei veterani del talent show di Rai 1.

In partcolar modo da una concorrente che si è esibita in un brano di Franco Battiato, la cui imitazione ha ricordato i tempi d’oro e la voce poetica dell’artista: “Grazie per averci regalato un sogno”.

La cantautrice di Bagnara Calabra è reduce da un’indiscrezione del passato, legata alla partecipazione di Sanremo ’95, quando fu il lotta con Rosario Fiorello, per l’appartamento assegnato dalla produzione. Si racconta infatti che la cantante dai capelli blu non ha digerito affatto il favoritismo adottato nei confronti dello showman. Quest’ultimo è rimasto vittima di uno sfogo di calci e pugni vendicativi, sulla porta di quella stanza che sarebbe dovuta essere di competenza dell’indignatissima Loredana

Loredana Bertè, svelato il mistero dell’immensa dimora pugliese

E’ approdata nelle vesti di giudice, nel salotto dei talenti di “The Voice Senior” e non ha avuto alcun rimpianto di questa scelta. Loredana Bertè, dall’alto della sua magnifica esperienza da rockstar special ha ribadito di essere rimasta affacinata dall’ambiente. Dal lavoro di colleghi e concorrenti e dalla stessa Anotnella Clerici, maestra ad hoc per la conduzione di palinsesti di genere musicale.

Dopo gli elogi a “rose e fiori”, Loredana si è resa protagonista di un siparietto in diretta tv, molto simpatico con Al Bano Carrisi, suo caro amico e collega. L’argomento è caduto sull’immensa e sorprendente dimora collinare di Cellino San Marco. L’indiavolata rockstar , anni ’70 non ha esitato un attimo nell’elogiare qualsiasi punto geografico della villa che fu della notalgica Romina Power e chissà se un giorno tornerà ad esserlo…

In particolar modo, Loredana si è rivolto ad Al Bano, ribadendo la ferma volontà di ritornare a calcare i prati verdi della tenuta, dove l’attore dai 26 dischi d’oro e 8 di platino si esercita a rendere melodiosa la sua nobile voce

