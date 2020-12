Ludmilla Radchenko, scatto a Miami: sembra uscita da Baywatch – FOTO

La bella russa pubblica uno scatto su Instagram in cui si mostra in spiaggia con un costume rosso intero che risalta le sue forme.

Modella, showgirl, attrice e personaggio pubblico ormai da oltre vent’anni.

Ludmilla Radchenko è sempre stata molto amata dal pubblico italiano. Russa di nascita e italiana di adozione, dopo una breve esperienza nel suo paese natale e dopo aver vinto il titolo di Miss Fascino, si è trasferita in Italia dove ha trovato il successo.

Ballerina a ‘La sai l’ultima?‘, letterina di ‘Passaparola‘ e telepromozioni: ha cominciato così ad affacciarsi sul piccolo schermo fino poi a ricoprire ruoli sempre più in vista.

Nel frattempo sfila come modella, posa per un calendario sexy, partecipa a un reality show e conduce alcuni programmi televisivi.

Lo scatto sexy al mare

In realtà si tratta di una serie di scatti in cui ritrae le sue consuete vacanze a Miami dove ogni anno partecipava alla fiera d’arte moderna e contemporanea: “A pensare che questo weekend siamo sempre a Miami per Art Basel.. e invece sono a correre a Milano in mezzo alla nebbia(ultima foto) Recupereremo anno prossimo???“

Infatti nell’ultimo post Ludmilla è a Milano che corre e di certo il clima non è lo stesso della splendida Miami.

Gli scatti collezionano migliaia di like e commenti di condivisione e di apprezzamento.

La bella showgirl oltre ad essere sempre in splendida forma è anche mamma di due bambini avuti da suo marito, la ‘Iena‘ Matteo Viviani con cui fa coppia fissa da dodici anni.

