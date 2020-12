Lutto per Cristian De Sica: il messaggio straziante dell’attore

Cristian De Sica ricorda un lutto attraverso i social. Il suo messaggio profondo ha fatto commuovere il web che da sempre lo ammira

Colonna portante del cinema italiano, alla guida di cinepanettoni, icona dello spettacolo e del teatro, Cristian De Sica è uno degli attori più ammirati e di grande successo. All’età di sessantanove anni è ancora in pista e il suo lavoro lo fa con carisma e passione che da sempre lo contraddistinguono. Da Don Buro a Cesare Atticus, Remo Proietti e l’avvocato Corelli, i suoi personaggi sono indimenticabili e intramontabili. Anche un lutto nella sua vita non si potrà dimenticare e l’attore dalle mille sfaccettature usa Instagram per ricordare il suo dolore.

Lutto per Cristian De Sica: cosa scrive nel messaggio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Cristian De Sica è da sempre molto legato alla sua famiglia, suo padre è stato per lui un esempio di vita e sul lavoro. Sua madre è stata una guida per l’attore e mai potrà dimenticarla, il suo amore per sempre. Così attraverso una foto su Instagram qualche giorno fa ha voluto commemorarla scrivendo: “Ciao mamma ci manchi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Quest’anno anche per il grande attore sarà un Natale diverso e non sarà possibile vederlo al cinema con uno dei suoi successi. Natale su Marte è però uscito sulle piattaforme Amazon Prime e Sky Prima fila, così gli appassionati non dovranno rinunciare al consueto appuntamento natalizio. Avete già visto il film?

