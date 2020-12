Marco Carta: “Non pensavo potesse morire” e poi la bella notizia

Marco Carta racconta alcuni momenti intimi della sua vita a Verissimo da Silvia Toffanin. La morte del padre ma anche il suo amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff)

Marco Carta, ex allievo di Amici e vincitore del Festival di San Remo, è tornato in tv, lo ha fatto tornando a casa, su Canale 5, la rete dove abbiamo imparato a conoscerlo nella scuola di Amici. Da allora strada ne ha fatta e tante cose sono successe.

Lui non ha mai negato la sua infanzia non facile, senza i genitori, cresciuto tra le braccia della nonna e degli zii. E oggi il cantante di “La forza mia” si è aperto ancora di più di fronte a Silvia Toffanin a Verissimo. Una confidenza intima con delle rivelazioni che nessuno si aspettava.

Marco Carta ha raccontato la parentesi della sofferenza per la morte del padre. “Mio padre aveva delle dipendenze – ha raccontato il cantante – Per quel motivo è sempre stato assente”. Poi però la morte improvvisa. “È scomparso quando avevo 8 anni. Mia madre è morta quando avevo dieci anni. Gli ultimi giorni stava male, ma non pensavo potesse morire”.

Silvia Toffanin, molto emotiva, è scoppiata in lacrime. La conduttrice ha poco perso la mamma, e non è riuscita a trattenere la commozione. Poi ha esclamato: “A otto anni sei rimasto orfano”.

Marco Carta, fiori d’arancio in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff)

Marco Carta a Verissimo ha parlato anche del suo presente. Della sua felice storia d’amore con il suo compagno. Proprio in televisione il cantante aveva deciso di fare il suo coming out senza più nascondersi e vivendo il suo essere autentico alla luce del sole.

Da allora, nel salotto di Barbara d’Uso sono passati due anni, e Carta ne parla senza problemi. Il volersi dichiarare al mondo è stata una “scelta meditata” ha puntualizzato ma giusta. “Da quando l’ho fatto gli stupidi hanno smesso di fare domande” ha ammesso.

“Sto insieme a Sirio da sei anni, siamo molto innamorati, molto affiatati” ha rivelato Marca a Silvia Toffanin. E per lui in studio c’è una sorpresa proprio di Sirio che gli ha preparato un videomessaggio. Il cantante si commuove di fronte alle telecamere: “È sorprendente. Quando la pandemia finirà, – rivela – siamo pronti a sposarci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff)

Fiori d’arancio dunque per l’ex allievo di Amici che non ha nascosto di essere molto innamorato del suo compagno e che appena sarà possibile vorrà festeggiare con tutta la sua famiglia l’unione.

