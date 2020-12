Marco Carta pronto per le nozze, lo annuncia in lacrime

Il cantante Marco Carta pronto al matrimonio quando la pandemia sarà finita, l’annuncio lo ha fatto a Verissimo

Marco Carta è pronto per convolare a nozze, lo confida a Verissimo da Silvia Toffanin e scoppia in un pianto di gioia. Ha spiegato che vorrebbe aspettare la fine della pandemia per poter festeggiare al meglio e in totale libertà con amici e parenti. Carta ha fatto coming out due anni fa da Barbara D’Urso e aveva parlato del suo compagno Sirio Campadelli, oggi sono pronti a giurarsi amore eterno davanti a tutti.

Dopo 6 anni di fidanzamento Marco Carta si sposa con il suo compagno

Insieme al suo compagno da sei anni e Marco Carta confida che sono ancora molto affiatati. Insieme hanno affrontato prove dure ma ci sono sempre stati l’uno per l’altro. Carta confida di essere molto innamorato e che nei suoi momenti più difficili c’era sempre il suo compagno a sostenerlo. Il cantante ha rivelato anche perché ha deciso di fare coming out in televisione. Il motivo spiega, era dovuto sopratutto alle continua domande e illazioni che la gente faceva.

Sostiene che viveva malissimo questa cosa e voleva essere lui a confidarlo per la prima volta a tutti e dove è meglio se non in un programma seguitissimo con quello di Barbara D’Urso che permette di raggiungere più persone possibili. Carta dice poi che dopo aver confessato in televisione, le persone che lo importunavano con domande stupide hanno smesso. Però rivela di aver ricevuto insulti dopo questo gesto.

Oltre al matrimonio in arrivo, Carta fa un’altra rivelazione. Vorrebbe tornare sul palco di Sanremo, dato che lo ha fatto una sola volta seppur vincendo con il bellissimo brano La forza mia che dedicò ai suoi fan, quelli che gli hanno dato il successo.