Matrimonio a prima vista, colpo di scena finale: Nicole fidanzata con ex concorrente

Matrimonio a prima vista. Situazione inaspettata che vede protagonisti due concorrenti del popolare programma tv in onda su Real time

La trasmissione Matrimonio a prima vista (in onda sul canale Real Time) offre decisamente degli spunti di riflessione sociologici riguardo l’amore o, per meglio dire, la volontà esasperata di iniziare una vita coniugale.

Il format si basa sull’esperienza di sei persone che non si conoscono tra loro, le quali vengono accorpate in tre coppie. Si vedranno per la prima volta solo il giorno del loro matrimonio, un’unione reale dal concreto valore legale. Le loro vicende vengono seguite da tre esperti: un sociologo, uno psicoterapeuta e una sessuologa.

Sarebbe necessario indagare sul bisogno indotto di trovare per forza una moglie o un marito da parte di questi coraggiosi volontari e sull’incapacità odierna di rimanere da soli, come se fosse la cosa peggiore del mondo, quando in realtà è ben più difficile e degno di biasimo stare forzatamente con la persona sbagliata. In questo caso peggio, si parla addirittura di uno/a sconosciuto/a.

Matrimonio a prima vista. Il nuovo amore di Nicole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Soria (@nicolesoriaofficial)

Ci focalizziamo su due ex concorrenti del programma. Nicole Soria aveva sposato tramite la trasmissione Andrea Ghiselli. In un recente post su Instagram, la ragazza milanese aveva dichiarato: “Quando decidi di affidare il tuo matrimonio a 3 perfetti sconosciuti è normale avere paura. Mi sono rifugiata nella fiducia verso l’esperimento e mi sono messa in gioco… Nel mio piccolo, credo di aver sempre tenuto fede alla promessa che ho fatto ad Andrea il giorno del matrimonio e, soprattutto, alla promessa che ho fatto a me stessa quando ho deciso di buttarmi in questa avventura.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAPV👰🤵 (@matrimonioaprimavistaitalia)

Il matrimonio è naufragato ma la concorrente non rinnega ciò che è avvenuto. “Di fronte alla possibilità che mi è stata regalata, durante i momenti più difficili ho preferito aprire il mio cuore ed accentuare il mio sorriso. E lo rifarei mille altre volte, così com’è stato” – ha scritto tramite social. Non tutti il male vien per nuocere. Nicole è protagonista infatti di un colpo di scena. Ha iniziato una relazione con Marco Rompietti che nella scorsa edizione di Matrimonio a prima vista aveva sposato Ambra.

I due si dicono innamoratissimi e si dividono tra Terni e Milano, città in cui risiedono rispettivamente.

