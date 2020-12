Meteo Italia prossime ore: neve intensa e zone a rischio, gli aggiornamenti

Ecco a voi le previsioni meteo dell’Italia per le prossime ore. In alcune regioni la neve già intensa sarà eccezionale, black out e disagi in tutto il Paese

Le prossime ore non saranno facili per gli italiani che già da qualche giorno stanno vivendo giornate di neve e freddo. L’inverno è arrivato e il Paese è pronto per un’altra ondata di precipitazioni. La neve tornerà a cadere intensa e sarà eccezionale, con vere e proprie bufere in montagna con accumuli fino a oltre 2 metri. Scopriamo insieme quale sarà la situazione e tutti i dettagli e le zone a rischio black-out e disagi.

Meteo Italia nelle prossime ore: gli aggiornamenti

Secondo gli ultimi aggiornamenti è in arrivo una nuova perturbazione che darà il via ad una fase di intenso maltempo previsto per tutto il weekend con nubifragi, specie settori tirrenici, temporali e anche nevicate. Le Alpi saranno coperte totalmente dalla neve con bufere che si ripeteranno fino alla giornata di domenica 7. A causa delle correnti dai quadranti meridionali la quota delle nevicate è prevista in rialzo: oltre i 1000 metri sul Trentino Alto Adige, sopra i 1500 su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fiocchi di nuovo in calo da domani pomeriggio/sera fin sotto i 1000 metri di quota su buona parte dell’arco alpino. Al Centro Sud, complice i venti di Scirocco piuttosto intensi le nevicate cadranno solamente a quote medio alta: oltre i 1600 metri dell’Appenino centrale, sopra i 2000 su quello meridionale. Domenica però, grazie alla rotazione delle correnti da Maestrale i fiocchi si faranno vedere fin verso i 1200 metri.

Non è escluso il rischio di caduta di rami spezzati o alberi sui pali della luce con possibili blackout.

