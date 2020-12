Michelle Hunziker festeggia oggi il compleanno della sua primogenita Aurora Ramazzotti. Svelato un particolare sul rapporto con il marito, Tomaso Trussardi

Giorno di festa per la conduttrice tv Michelle Hunziker. Oggi la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, spegne 24 candeline. La ragazza è nata dall’unione delle presentatrice svizzera con il celebre cantante romano, Eros Ramazzotti.

I due si conobbero nel 1995. Ancora sconosciuta, acerba, all’età di soli 18 anni, Michelle conobbe l’artista (all’epoca 32enne) al termine di un concerto. Aurora nacque l’anno seguente. Il cantante le dedicò una delle canzoni più conosciute del repertorio del panorama musicale nostrano: Più bella cosa. Convolarono a nozze il 24 aprile 1998 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Com’è noto la loro storia terminò nel 2002. Il divorzio avvenne 7 anni dopo. La coppia è rimasta in buoni rapporti.

La carriera della Hunziker è costellata da grandi successi. Ha preso avvio a metà degli anni ’90. Il grande successo arrivò a fianco di Paolo Bonolis nel programma di RaiUno, I Cervelloni. Adesso è al timone della celebre trasmissione di Canale5, All together Now.

Michelle Hunziker gelosa del marito

Anche dal punto di vista sentimentale e affettivo le cose procedono per il verso giusto. Dopo la chiusura del rapporto con Ramazzotti, Michelle Hunziker si è legata a all’imprenditore Tomaso Trussardi, erede dell’omonima casa di moda. Sposati dal 2014, i due hanno avuto due bambine: Sole e Celeste.

Le male lingue hanno addotto che tra la coppia possa esserci dello scontento. Su un settimanale è apparsa la foto in cui discutevano animatamente. E’ stata la stessa Hunziker a sedare le voci di una possibile frattura familiare: “Anche noi litighiamo come tutti gli altri ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La conduttrice non ha mai fatto mistero di essere molto gelosa del marito. L’imprenditore è innamoratissimo di Michelle, la quale non ha assolutamente motivi di dubitare della sua fedeltà. Tuttavia, una volta ha raccontato un aneddoto che l’ha fatta uscire fuori dai gangheri.

Una sera, durante una festa, una ragazza un po’ alticcia avrebbe allungato le mani mettendole addosso a Trussardi. Michelle racconta di essersi infuriata e aver detto: “Ma come ti permetti di toccare mio marito?“.

