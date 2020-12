Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

GF Vip, Francesco Oppini spiazza tutti: la disperazione di Tommaso Zorzi. Stasera il concorrente ha deciso di abbandonare improvvisamente la casa più spiata d’Italia

"Io ti aspetto fuori. Mi faccio dare il tuo numero da tua madre. Ti sosterrò con tutte le mie forze, sei una persona speciale. Io sono con te, sono sempre con te, ricordatelo. Spacca tutto. E se da casa vedo che non ti diverti giuro che non ti parlo più" Solo GRAZIE 💖#gfvip pic.twitter.com/Lk0fFH3eqw — Giulia 🌸 (@ziamseyes) December 5, 2020

Francesco Oppini questa sera ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Una scelta davvero sofferta, anche perché i ragazzi nella casa pensavano tutti che sarebbe rimasto un altro paio di giorni, e invece è andato via all’improvviso lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Tommaso Zorzi. L’influencer infatti pensava di avere ancora un po’ di tempo insieme ed è stato un vero choc salutarlo all’improvviso.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi straziato per la decisione di Francesco Oppini

Francesco lo ha abbracciato fortissimo salutandolo: “Chiederò il tuo numero a tua madre. Io ti aspetto fuori. Ti sosterrò con tutte le mie forze, perché sei una persona speciale. Io sono con te, sono sempre con te, ricordatelo. Spacca tutto. E se da casa vedo che non ti diverti non ti parlo più“. Tommaso ha fatto fatica ad accettare questa sua decisione e ha pianto disperatamente vedendolo andare via: “Non ho fatto in tempo a dirgli niente, pensavo di avere ancora tempo. Come puoi andartene così? Avremmo passato questi ultimi due giorni insieme, mi sarei abituato a questa idea, non puoi andartene così all’improvviso“. Appena finita la puntata, è crollato in un pianto straziante e a consolarlo ha trovato Pierpaolo Pretelli che lo ha abbracciato e rassicurato, dicendogli di aver scoperto una parte bellissima di lui.

Tommaso non si è goduto l’ultima sigaretta, l’ultimo pranzo al tavolino, l’ultimo risveglio, l’ultima camomilla con Francesco, e io sono distrutta, non oso immaginare lui. #GFVIP pic.twitter.com/UJdcWEIbIj — ma io ti sembro uno da “ciao fratè”? (@parliamodizorzi) December 5, 2020