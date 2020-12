Oriana Sabatini, bikini estremo non copre nulla , lady Dybala da censura – FOTO

Oriana Sabatini sorprende sempre con le sue foto super sensuali. Nell’ultima appare con un bikini microscopico che fa impazzire tutti: esagerata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Oriana Sabatini non delude mai. La bella modella e cantante argentina fa girare la testa a tutti i suoi follower. Ed è proprio grazie alla sua bellezza che oggi ne conta ben 5,2 milioni: un numero incredibile!

D’altronde non si può restare indifferenti di fronte a tanta bellezza. Oriana è dotata del classico charme latino che fa facilmente breccia nel cuore degli italiani, e non solo!

Oriana infatti ci ha messo davvero poco a far perdere la testa a Paulo Dybala, il calciatore argentino attaccante della Juventus. Secondo quanto raccontato da lei stessa in un’intervista, tra lei e Paulo è cominciato tutto con un semplice ed ingenuo messaggio Whatsapp.

Oriana Sabatini: “Con Dybala è iniziato tutto così”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Secondo quanto rivelato dalla cantante, tutto è cominciato con un messaggio su Whatsapp. Era il 2017 e il noto calciatore era in visita in Argentina: da lì a poco sarebbe dovuto tornare in Italia.

Ma ha avuto il tempo di mandare un segnale ad Oriana: il messaggio recitava “Vorrei invitarti a cena”. Oriana, ignara dell’identità del calciatore, ha chiesto consiglio a suo padre. “Chi è Paulo Dybala?” ha detto, scatenando l’ilarità del padre.

Il resto è storia, tra una cena e una risata i due si sono innamorati e ora la bella argentina non può chiedere di meglio: innamoratissima del suo uomo, condivide con lui dolci momenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Senza dimenticare di coccolare i suoi fan: il suo profilo Instagram è pieno di immagini sensuali e raffinate, dove la sexy cantante mette in mostra la sua incredibile bellezza.

