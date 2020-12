Report, la redazione sotto minaccia: si indaga sull’accaduto

Minacce per la redazione del programma di Rai3 Report. Il presentatore Ranucci dichiara: “Non ci fermeremo di fronte a degli atti di imbecilli”

Si indaga sulla lettera anonima fatta recapitare alla redazione del programma di inchieste di Rai3, Report. Al suo interno alcune frasi che additano a un sistema corrotto e delle minacce sul quale si sta cercando di fare chiarezza. “Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe” è quello che si legge. La lettera è stata accompagnata da della polvera bianca definita “antrace” ed è stata firmata con le iniziali N B R -insieme a una stella a cinque punte- che secondo quanto riportato potrebbero rifarsi alle Nuove Brigate Rosse.

Il presentatore Sigfrido Ranucci: “Ho ricevuto tempo fa minacce di morte”

A intervenire immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno analizzato la polvere presente sulla lettera, apparentemente si tratterebbe di materiale inerte secondo i dati diffusi. La faccenda è stata presa in carico dal Commissariato Rai e dalla Digos. Si cercherà di indagare sulla fonte di queste minacce. A intervenire anche il presentatore di Report, Sigfrido Ranucci, che ci ha tenuto a dichiarare come la redazione -e lui personalmente- non si farà scalfire da quanto accaduto.

“Non ci fermeremo davanti ad atti di imbecilli” -ha duramente affermato- “Personalmente poco tempo fa ho ricevuto delle minacce di morte addirittura da un gruppo SS“. Tutto questo non ha però scalfito la professionalità della redazione che ha continuato a fare il suo lavoro. “Ci hanno rallentato, non di certo bloccato“, ha dichiarato Ranucci.

A loro favore si è schierata anche la Federazione nazionale della Stampa italiana. “Siamo dalla parte di tutta la redazione di Report minacciata da chi vorrebbe impedire ai cittadini di essere informati su malaffare, truffe, minacce alla loro salute e alla Costituzione“, si legge nel messaggio di solidarietà.

La sicurezza necessaria alle indagini ha causato alcuni rallentamenti all’operato dei giornalisti, come quanto affermato da Ranucci, ma nonostante tutto Report continuerà il proprio lavoro. Assicurata la puntata che andrà in onda lunedì alle ore 21,20.

