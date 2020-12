Sanremo, la drastica decisione di Al Bano

Il cantautore pugliese, Al Bano Carrisi ha raccontato al settimanale “Gente”, la difficile decisione per il prossimo grande evento

Il talent show di “The Voice Senior” in onda su Rai 1 sta appassionando i telespettatori, ogni venerdì sera. Tra i giudici del parterre del programma, condotto da Antonella Clerici non può passare inosservata la figura di Al Bano Carrisi.

Il tenore di Cellino San Marco, in questa fantastica esperienza professionale non è il solo. Accanto a lui è seduta anche la figlia Jasmine Carrisi. L’icona giovanile al timone dei responsi ha fatto storcere il naso ai più curiosi, i quali si sono chiesti cosa ci facesse una ragazza della tenera età ad esprimere opinioni sui talenti veterani.

Le critiche mosse nei confronti di Jasmine hanno fatto scatenare la rabbia del padre, intervenuto a più riprese e spiegando ai detrattori che la candidatura di Jasmine è frutto di una competenza speciale. Nonchè selezionata dal cast di produzione Rai e non da Al Bano in prima persona

Al Bano Carrisi, il motivo della scelta

Il proprietario della tenuta di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi si è raccontato a “Gente” parlando della figlia, Jasmine e della sua nuova esperienza da protagonista in tv. “Mi ricordo quando la portai a vedere un concerto di Justin Bieber, era euforica…”.

Tutto ciò per dimostrare a tutti la “stoffa” da talento di sicuro avvenire, con la musica che ormai è parte della sua quotidianità. Jasmine ha la capacità di spiccare il volo, senza l’ausilio di nessuno, ne tantomeno del padre esperto e il ruolo che si è ritagliato nella Rai è “farina del suo sacco”.

L’intervista è poi continuata nel segno di Sanremo, dove il cantautore non si è mai tirato indietro nell’esibire la sua voce, in compagnia di Romina Power. Mai come stavolta però, Al Bano ha tenuto a precisare che le condizioni e la voglia di apparire sul grande palcoscenico della Canzone Italiana sono tutt’altro che concrete.

L’artista di “The Voice Senior” avrebbe respinto le avances degli addetti al teatro dell’Ariston per il Sanremo che verrà, a causa della poca adrenalina e un’atmosfera tutt’altro che “frizzante” in questo momento di estrema difficoltà

