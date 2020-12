Shaila Gatta, vola ancora più in alto: una mossa da vera atleta – VIDEO

Shaila Gatta e le sue performance senza precedenti. Vola in aria ed i piedi toccano la testa, qualcosa di eccezionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Molti la conoscono solo per Shaila e per le sue esibizioni mirabolanti. Parliamo di Shaila Gatta, la splendida velina di “Striscia la notizia”, la mora della coppia che quest’anno insieme a Mikaela, è per il quarto anno consecutivo sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Soli 24 anni, classe 1996, originaria della Campania, sta stupendo sempre di più gli utenti del web. Si perché non bastano le sue performance nella trasmissione di Canale 5, si aggiungono anche i continui video che ci regala sui social. Qui è spumeggiante con la sua bravura, quasi da atleta, i suoi lunghi capelli nero corvino e il suo fisico statuario.

I fan sono sempre più incantati dalla sua bellezza e dalla sua maestria nella danza. Si supera ogni giorno di più con prestazioni sempre più al limite. E anche nell’ultimo video pubblicato su Instagram ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Per vedere cosa ci ha regalato Shaila vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Giulia Valentina: eleganza e creatività, meraviglia per le strade della città

Shaila Gatta, vola in aria e supera sé stessa: un incanto