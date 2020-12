Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A Spezia-Lazio, appena terminato al Dino Manuzzi

Si è appena concluso l’anticipo della 10ª giornata di campionato di Serie A con la vittoria della Lazio che ha battuto, tra le mura dello stadio Dino Manuzzi, lo Spezia per 1-2. A portare a casa i tre punti è stata dunque la squadra di Simone Inzaghi che ha battuto i padroni di casa, guidati dall’allenatore Vincenzo Italiano. A decidere l’incontro i gol di Ciro Immobile al 15’ e quella di Sergej Milinkovic-Savic al 33’. Inutile la rete al 19’ del secondo tempo da parte dell’undici liguri, siglata da M’Bala Nzola.

Spezia-Lazio: il tabellino e le pagelle dell’anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A

Importante successo per la Lazio che battendo lo Spezia guadagna tre punti utili sia per la classifica che per il morale, dopo il ko nel precedente turno contro l’Udinese. I biancocelesti salgono, dunque, momentaneamente al settimo posto staccando l’Atalanta e scavalcando il Verona. Gli uomini di Italiano, almeno per ora, restano fermi in quindicesima posizione, in attesa delle altre gare di giornata con le altre avversarie che potrebbero superarla a sua volta.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni (46′ Marchizza); Estevez, M. Ricci, Maggiore (65′ Deiola); Gyasi, Nzola, Farias (65′ Agudelo). All. Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (74′ Escalante), Leiva (74′ Parolo), Luis Alberto (59′ Akpa Akpro), Marusic; Pereira, Immobile (59′ Caicedo). All. S. Inzaghi

Ammoniti: Bastoni (S), Terzi (S), Ricci (S)

Espulsi: –

Reti: 15′ Immobile (L), 33′ Milinkovic-Savic (L), 64′ Nzola (S)

Arbitro: Chiffi

Nel prossimo turno lo Spezia sarà impegnato sul campo del Crotone, partita in programma sabato 12 dicembre alle ore 15. La Lazio invece, dopo la sfida di Champions League decisiva per il passaggio agli ottavi di finale contro lo Zenit San Pietroburgo, giocherà in casa contro il Verona sabato 12 dicembre alle ore 20.45

