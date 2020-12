Temptation Island coppia al capolinea: “L’ho sbattuto fuori casa”

Una coppia di Temptation Island è ormai in dirittura d’arrivo: tradimenti e incomprensioni hanno portato alla rottura, di chi stiamo parlando?

Li abbiamo visti ridere, scherzare, arrabbiarsi, piangere e fare pace. Eppure per Anna e Andrea sembra proprio essere arrivato il momento di dirsi addio. Temptation Island li ha messi alla prova, ma a quanto pare a qualche mese dalla fine del programma i due non hanno retto e la coppia è in dirittura d’arrivo. Durante l’edizione a cui hanno partecipato, i due avevano affrontato vari problemi tra cui quello dell’età, infatti lei ha quasi quaranta anni e lui quasi trenta. Anna e Andrea hanno più volte ripetuto di essere molto innamorati ma hanno due visioni diverse dell’amore. La donna pretendeva una proposta di matrimonio che però non è ancora arrivate e forse non arriverà mai.

Temptation Island, cosa si è rotto nella coppia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Battistelli (@andrea.batti)

Anna Boschetti accusa Andrea Battistelli di aver frequentato, a sua insaputa, delle tentatrici del programma. La donna, dopo i pesanti sospetti, ha fatto uscire di casa il suo fidanzato che non perde occasione per farsi perdonare. Anna, ormai molto attiva sui social, ha raccontato tutto a Novella 2000: “Un mese fa, dopo averlo affrontato gli ho fatto la borsa e l’ho sbattuto fuori casa – spiega – Andrea viene quasi tutte le sere a piangere sotto casa mia – sottolinea – Mi citofona per dirmi che gli manco e che ha fatto una bambinata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Boschetti (@boschetti_miss)

Anche durante l’intervista Anna ha voluto ribadire la questione dell’età: “Ma io gli dicevo di non giocare con me perché ho trentotto anni, e il tempo comincia a diventare prezioso”.

