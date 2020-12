Tommaso Zorzi e le lacrime per Francesco Oppini: “Lui ha visto Tommy”. Al Grande Fratello Vip l’influencer non riesce a darsi pace per l’abbandono dell’amico

Tommaso Zorzi non riesce a darsi pace per l’abbandono del programma di Francesco Oppini. Un attimo prima erano lì a ridere e scherzare, e quello dopo ha dovuto abbracciarlo per l’ultima volta tra le lacrime con la promessa di rivedersi fuori. Un momento straziante, un vero e proprio schock per il ragazzo che pensava di avere ancora un altro paio di giorni da passare insieme al suo amico. Appena finita la puntata, è crollato in un pianto disperato, a stargli vicino è stato Pierpaolo Pretelli che ha promesso a Francesco che si sarebbe preso cura di lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi disperato per l’addio di Francesco Oppini: “Non ce la faccio, è difficilissimo”

Oggi Tommaso, confidandosi con Cristiano Malgioglio, ha rivelato di essere innamorato del tipo di rapporto che aveva con Francesco e che spera di trovare un uomo come lui. “Non è facile trovare una persona che ha un profondo rispetto nei tuoi confronti rispetto a tutti i tuoi limiti, le tue debolezze, e allo stesso tempo cerca di mettere in comune le sue debolezze con le tue per farti sentire meno solo“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Tommaso ha trascorso davvero una notte difficile, ha fatto fatica a tornare in quel letto dove per tante settimane ha dormito insieme al suo amico. Stamattina a colazione ha rivelato che è stato davvero strano svegliarsi di tanto in tanto durante la notte e non trovarlo vicino a coccolarlo come tutti i giorni.