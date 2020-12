Travel blogger scomparsa. L’ultimo inquietante messaggio

Travel blogger scomparsa. Si sono perse completamente le tracce di Esther Dingley. Ultima posizione registrata sui Pirenei. Che fine ha fatto

Si chiama Esther Dingley la travel blogger scomparsa sui Pirenei dallo scorso 22 Novembre. La donna di 37 anni ha contattato il suo compagno, Dan Colegate, proprio quel giorno, inviandogli un selfie in cui era sorridente in mezzo alle montagne, a Pic de Sauvegarde.

Esther conduce la vita che per molti rappresenta un sogno. Viaggia in giro per l’Europa dal 2014 in camper insieme a Dan e ai loro cinque cani. Originaria di originaria di Durham, in Inghilterra, era partita da Benasque (Spagna) per un trekking in solitaria della durata di un mese. Di lei non si hanno più notizie da circa due settimane.

LEGGI ANCHE —> Incidente sull’autostrada, vettura contro un camion: un uomo perde la vita

Il suo compagno da 18 anni, l’attendeva il 25 Novembre a Gascony, in Francia. Non è mai arrivata. Sono scattate immediatamente le ricerche ma, fino ad ora, non hanno portato nessun risultato. Le forze dell’ordine stanno vagliando qualsiasi opzione. Quella più accredidata è che la donna possa essere stata vittima di un incidente in montagna. Non si esclude, però, che si possa trattare anche di un atto criminale. Il 19 Novembre, Esther aveva accettato un passaggio da un altro escursionista di cui non si conosce l’identità e su cui non ci sono praticamente informazioni. “Sono con uno sconosciuto” – aveva scritto al fidanzato.

LEGGI ANCHE –> Tragico incidente sulla tangenziale, tre veicoli coinvolti: muore ragazzo di 25 anni

La zona, sia sul fronte francese che su quello spagnolo, è battuta costantemente da agenti, cani, droni ed elicotteri. Nessuna traccia della travel blogger scomparsa. Dan Colegate, il compagno, ha detto: “Tenendo conto dell’alto livello di esperienza di Esther, della natura del terreno, del bel tempo, del fatto che avesse un percorso stabilito da domenica sera fino a lunedì, siamo tutti dell’opinione (sia mia che dei team di ricerca) che lei non sia presente sulle montagne ma che possa essere vittima di un atto criminale. Se fosse caduta da uno dei sentieri, si sarebbero davvero aspettati di trovarla. Sono strade davvero molto semplici, su terreno aperto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter