L’Eredità, Valentina Insinna, sorella di Flavio: quella cosa che li accomuna – FOTO

L’Eredità. Avete mai visto la sorella del popolare conduttore Flavio Insinna? Si chiama Valentina e hanno decisamente un tratto in comune

Il conduttore televisivo Flavio Insinna sembra aver trovato finalmente la felicità dopo le vicende spiacevoli che lo hanno visto protagonista in tempi recenti. Il presentatore infatti era stato messo alla gogna dopo che il tg satirico e di denuncia sociale, Striscia la Notizia, aveva mostrato degli spezzoni fuori onda in cui lo show man insultava pesantemente alcuni concorrenti.

“Non me lo sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve nei miei confronti e credo che sia necessario del tempo perchè tutto si sistemi, come un risotto che si lascia lì a mantecare”– ha dichiarato.

Attualmente è il padrone di casa a L’Eredità, quiz seguitissimo nella fascia preserale della rete ammiraglia della Rai. Anche la vita privata sembra sorridergli. E’ impegnato dal 2018 in una relazione con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi. La donna ha 40 anni, campionessa di arti marziali, istruttrice di taekwondo, vincitrice di una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina.

Flavio Insinna. Le donne della sua vita

Un’altra donna speciale della vita di Flavio Insinna è la sorella. L’avete mai vista? Il presentatore è sempre molto restio ad aprire le porte della sua vita privata. Nel suo profilo Instagram dà spazio principalmente al lavoro e ai suoi amati animali. Solo una volta ha fatto un’eccezione, mostrando al pubblico Valentina e facendole una sorpresa per il suo compleanno. “Nella foto Valentina Insinna e il suo più grande ammiratore” – questo ha scritto in didascalia.

Della donna si sa molto poco. Fu lei a consolare il fratello quando tentò senza successo di entrare nell’Arma dei Carabinieri. Lo spinse a partecipare all’accademia di recitazione di Gigi Proietti. Da lì ha preso avvio la sua carriera da attore e successivamente presentatore tv. Ha fatto parte del cast di fiction di successo come Don Matteo, Don Bosco e Ho sposato uno sbirro, e in film come La finestra di fronte e Ex.

Cosa hanno in comune? Basta guardare la foto. Lo stesso splendido sorriso travolgente.

