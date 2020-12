Vite in fuga, anticipazioni 6 dicembre: un omicidio inatteso

Vite in fuga, anticipazioni 6 dicembre: le cose si complicano per Claudio. Silvia non si fida più di lui e questo non può portare a nulla di buono.

Prosegue la fuga di Claudio Caruana e sua moglie Silvia Stellati, costretti a lasciare Roma insieme ai figli a seguito di uno scandalo bancario. Accusato di aver rubato un’ingente somma di denaro ed aver poi ucciso l’amico Riccardo, Claudio prova a rifarsi una vita ad Ortisei, sotto il falso nome di Giorgio Marasco. Inizia così l’avventura di Giorgio ed Anna, divisi tra il tentativo di ricominciare a vivere ed un legame con il passato troppo forte per essere spezzato.

Vite in fuga, anticipazioni 6 dicembre: Gloria è stata uccisa

Continua la vicenda della famiglia Caruana, inseguita da un misterioso aggressore. Dalle anticipazioni scopriamo che Alessio ha un sogno che potrebbe entrare in conflitto con il piano di fuga dell’intera famiglia. Il ragazzo vorrebbe seguire le sue inclinazioni e trasferirsi in Svizzera per studiare pianoforte. Nonostante Claudio ritenga che un passo del genere sia troppo rischioso, dopo un breve confronto con il figlio non potrà far altro che accettare. Nel frattempo però nuovi risvolti nelle indagini giudiziarie complicano la situazione: Giorgia, l’amante di Claudio, è stata uccisa. A quanto pare non si stava nascondendo dalla polizia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Silvia non si fida più di suo marito. La donna ha scoperto che Claudio aveva ricevuto molto denaro prima che l’azienda fallisse e inizia a credere che le accuse della polizia siano fondate. Al culmine della disperazione, Claudio deciderà di costituirsi.

