Dopo le accuse a Wanda Nara per aver utilizzato Photoshop su alcune foto, lei posta un nuovo scatto a cavallo realizzato in Argentina

La showgirl Wanda Nara, nonché manager del marito calciatore Mauro Icardi, ha lasciato l’Argentina qualche giorno fa dopo essere stata con la sua famiglia ed è ritornata a Parigi dove si è trasferita dopo l’ingresso nel Paris Saint Germain di Icardi. Moltissime le immagini in versione amazzone che ha pubblicato durante il soggiorno argentino, la bella Wanda ha infatti trascorso il suo soggiorno posando per moltissimi shooting fotografici a tema vecchio western.

Wanda Nara ha infiammato i social network grazie anche ad alcune foto che la ritraggono in versione cavallerizza, completamente nuda. Ha postato infatti alcune immagini senza veli che hanno appunto mandato in tilt i suoi 7,2 milioni di follower.

“La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare”, ha scritto Wanda a margine di un altro scatto con un cavallo, “e da dove non è mai andata via”. Le foto hanno raccolto in poche ore centinaia di migliaia di like come era prevedibile per lei.

Wanda Nara, “Sii l’eroina della tua vita, mai la vittima”