2020, il peggior anno della storia: la nuova copertina di Time

Il 2020 è stato considerato l’anno peggiore della storia secondo la rivista Time. Ecco come appare il periodo del coronavirus in copertina.

“Il peggior anno di sempre.” Così è stato definito il 2020 dal noto settimanale degli USA. La copertina di Time, del numero del 14 dicembre, ritrae l’anno pandemico sbarrato da una grande croce rossa. “Se il 2020 fosse un film distopico, probabilmente verrebbe fermato durante i primi 20 minuti”, continua il notiziario americano. Ovviamente la storia ha passato anni altrettanto critici, quali le guerre mondiali, la Grande Depressione, l’ascesa del fascismo e del nazismo; ma è anche vero, come sottolinea la rivista, che bisognerebbe avere più di un centinaio di anni per averli vissuti tutti. A seguire i tweet in merito.

Il 2020 è il peggior anno di sempre. Gli effetti del virus: disperazione e isolamento globale

TIME’s new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

Il 2020, anno contagiato dal Covid-19 ha messo a dura prova, fisica e psicologica, l’intero pianeta. “La maggior parte di noi non era pronta a sopportare la frequenza dei disastri naturali che testimoniano il nostro tradimento nei confronti della Natura”, dichiara la rivista, ricordando la presunta origine animale che ha dato abbrivo alla diffusione virale, la cui rapida trasmissione ha colpito più di 1,5 milioni di esseri umani. Inoltre, la giornalista Stephanie Zacharek definisce il virus “il miglior regalo mai immaginato da parte dei nostri nemici” poiché, oltre alla disperazione, la pandemia ci ha precipitato nel triste vortice dell’isolamento sociale. Non solo importanti disagi fisici e psicologici, ma anche gravi danni economici: il mondo è stato messo in ginocchio dalla pandemia.

La copertina uscirà nelle edicole fisiche e digitali lunedì 14 dicembre. Il titolo del numero non usa mezzi termini: 2020, “The worst year ever”.

