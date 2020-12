David Fuller è stato arrestato in Gran Bretagna per aver compiuto i famigerati omicidi di due donne nel 1987.

Sabato mattina, 5 dicembre, David Fuller è comparso ammanettato in tribunale poiché accusato di aver compiuto i famigerati “Besits murders” (omicidi nei monolocali), risalenti al 1987. Le vittime dell’assassino erano due ragazze: entrambe ventenni. Il killer è stato arrestato questo giovedì; durante il processo, l’uomo di 66 anni, originario di Heathfield, East Sussex, ha proferito parola solo per confermare le sue informazioni personali: nome, indirizzo e data di nascita. Il malvivente è attualmente in custodia cautelare, decisione presa dai magistrati di Medway per riascoltarlo martedì prossimo presso la Maidstone Crown Court.

I DUE OMICIDI IRRISOLTI DI DAVID FULLER

David Fuller è stato accusato di due omicidi, giudicati finora irrisolti. Il primo è quello di Wendy Knell, 25 anni; il secondo ha come vittima Caroline Pierce, 20 anni. Entrambe le giovani erano residenti di Tunbridge Wells, nel Kent. Le donne sono state aggredite, picchiate e strangolate nelle loro abitazioni. Difatti, la shop manager, la signorina Knell, è stata ritrovata morta in un lago di sangue presso il suo appartamento. Il suo corpo era gravemente martoriato. Le indagini sono state avviate tramite la segnalazione della scomparsa da parte del suo capo, il quale ha denunciato agli ufficiali l’assenza della giovane a lavoro la mattina seguente. Riguardo all’altra vittima, la polizia dichiara che Pierce è stata ucciso nel mese di novembre, esattamente il 24 novembre 1987.

Il suo corpo nudo è stato ritrovato in un aperta campagna circa tre settimane dopo il decesso: era il 15 dicembre quando Romney Marsh, un contadino, fece l’agghiacciante scoperta.

