Avete mai visto questa dolcissima foto di Michael Schumacher con suo figlio Mick? Adesso è un campione proprio come il padre.

Oggi riportiamo alla luce una foto scattata molti anni fa. Erano i primi anni 2000 e Michael Schumacher insegnava a suo figlio a “guidare” una macchina da corsa.

Schumacher, il figlio Mick “rincorre il sogno del padre”

Eccolo Michael Schumacher con il suo secondogenito Mick, qui ancora bambino. La foto è stata rilasciata in anteprima da Keep Fighting, l’associazione benefica no-profit lanciata dai familiari del campione di Formula 1. Dopo il tragico incidente che ha ridotto il padre in fin di vita, il ragazzo ha cominciato a collaborare attivamente con la fondazione e a prendere parte ad eventi in suo onore.

Classe 1999, cresciuto in Svizzera e da sempre abituato a correre su quattro ruote, Mick Schumacher ha iniziato la sua carriera nel 2009 come pilota di kart. Per evitare di attirare troppo l’attenzione su di sé a causa della notorietà del padre, per alcuni anni ha usato lo pseudonimo “Mick Betsch”, utilizzando il cognome della madre da nubile.

Raggiunta la maggiore età e scalate le classifiche della Formula 4 e della Formula 3, Mick Schumacher è approdato in Formula 2 le proprio oggi, 6 dicembre, ha conquistato il titolo di campione del mondo della sua categoria.

Il giovane Schumacher, appena 21enne, gareggerà dunque con la Haas nella prossima stagione di Formula 1, onorando il nome del padre e dello zio Ralf, anch’egli campione su quattro ruote.

