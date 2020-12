Benedetta Fatto in casa, la ricetta del liquore al cioccolato – VIDEO

Nuova video ricetta condivisa dalla food blogger Benedetta Rossi, ci delizia con il liquore al cioccolato preparato in casa

La food blogger marchigiana Benedetta Rossi ha condiviso sulla sua pagina Instagram che conta al momento circa 3,5 milioni di follower, la ricetta per realizzare in casa il liquore al cioccolato. Si tratta di un grande classico ma che propone con grande piacere ogni anno per le festività natalizie.

LEGGI ANCHE -> Zucca, alcune ricette salate veloci e gustose da portare in tavola

In questi giorni tramite le sue stories la troviamo intenta a cimentarsi con un’altra grande passione, i saponi. Infatti lei ed il marito Marco prima di dedicarsi alla cucina avevano aperto una piccola azienda di saponi naturali molto apprezzati da amici e consumatori. In questi giorni è quindi intenta a riprendere in mano questa passione momentaneamente accantonata, tra stampi di legno e dosaggi precisi, sempre sotto l’occhio vigile del marito che la segue con la fotocamera per immortalarla nelle sue avventure.

La ricetta del liquore al cioccolato fatto in casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Nel post condiviso sulla sua pagina Instagram, Benedetta ci dà anche qualche consiglio pratico per realizzare il liquore. “Con queste dosi otteniamo 1,5 litri di liquore al cioccolato. Il liquore si conserva in frigorifero per circa sei mesi” scrive.

Qualche consiglio prima di cominciare: “Uno degli ingredienti fondamentali è la panna fresca, controllate nell’etichetta che non contenga carragenina, è una sostanza addensante. Se è presente la carragenina il liquore non viene bene e tende a solidificarsi”.

1000 ml di latte intero

200 panna fresca (no carragenina)

500 g di zucchero

125 g di cacao amaro

150 ml di alcool buongusto 95°

LEGGI ANCHE -> Cachi, protagonisti dell’autunno. Alcune ricette facili da replicare in cucina

In una pentola unire lo zucchero ed il cacao amaro setacciato, unire il latte e la panna fresca continuando sempre a mescolare con la frusta affinché non si formino grumi sul fondo. Portare a bollore, spegnere e lasciare raffreddare completamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Unire il liquore come ultimo passaggio e imbottigliare il tutto, con il dosaggio suggerito si ottiene circa 1 litro e mezzo di liquore al cioccolato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter