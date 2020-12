Bill Gates, nuova previsione. La pandemia forse ha i mesi contati

Nuova previsione annunciata da Bill Gates, secondo lui la pandemia cambierà drasticamente e si avvierà alla fine entro pochi mesi

Il padre fondatore di Microsoft Bill Gates non smette di profetizzare sulle sorti dell’umanità. Sembra che per lui siano chiare le doti di veggenza riguardo le sorti della pandemia in atto e le sue propaggini.

Ne aveva parlato già quindici anni fa ma ritornò sull’argomento nel 2015 quando pubblicò un editoriale sul New England Journal of Medicine dove preannunciava con forte probabilità lo scoppio di una nuova epidemia per la quale il mondo non era preparato:

“Immagina un virus che infetta le persone senza mostrare sintomi. Le persone si sentirebbero abbastanza in forma per continuare a viaggiare o andare a fare shopping contagiando tutti (…) Ci sono anche altri parametri da considerare, come la possibilità che il virus sia n grado di diffondersi nell’aria come la Spagnola del 1918”. Parole che contestualizzate ora fanno riflettere.

Gates, “I prossimi quattro o cinque mesi sembrano piuttosto cupi”

In una recente intervista rilasciata a La Stampa ha anche fatto sapere che la pandemia finirà completamente solo nel 2022, “Ci sono due, tre vaccini promettenti, mi aspetto che ci sia l’autorizzazione all’uso”.

Però è fiducioso verso i progressi scientifici e si dice fiducioso che i trattamenti con anticorpi monoclonali che lavorano sul sistema immunitario possano fare passi da gigante. “I prossimi quattro o cinque mesi sembrano piuttosto cupi, a meno che non riusciamo a raddoppiare il nostro comportamento” sono state le parole di Bill Gates in un’intervista rilasciata all’NBC. “Entro la primavera quei numeri saranno abbastanza grandi che qualcosa inizierà a cambiare drasticamente per noi, specie negli Stati Uniti, e torneremo alla normalità“.

“Quella di Coronavirus non sarà certo l’ultima pandemia – avverte però Gates – Ce ne saranno altre. La prossima potrebbe arrivare tra 20 anni. Lo spero, anche se potrebbe anche essere prima” ha spiegato sempre nell’intervista.

