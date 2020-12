Brutale omicidio: due bambini decapitati. Arrestato personal trainer

Due bambini sono stati decapitati. Arrestato l’uomo accusato dell’agghiacciante omicidio. L’assassino è un personal trainer.

LEGGI ANCHE >>> Foto terrificanti: lo stratagemma di uno spacciatore per evitare l’arresto

Due bambini sono stati ritrovati decapitati presso la loro casa a Century Circle, Lancaster, in California. Questo venerdì, alle 7.30 circa, i vigili del fuoco della contea di Los Angeles hanno immediatamente soccorso l’abitazione, previa segnalazione di potenziale fuga di gas. Nell’appartamento la tragica scoperta: i corpi martoriati dei due giovani. Oltre alla decapitazione, le salme riportavano “lacerazioni e ferite da taglio”, riferiscono gli investigatori. I cadaveri appartengono a due ragazzi, entrambi minorenni di 12 anni. Secondo quanto riporta Los Angeles Time, il sindaco di Lancaster ha confermato la decapitazione dei due adolescenti. A seguire i dettagli della tragedia e le parole del sindaco.

Arrestato un personal trainer: il padre dei due bambini

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Arrestato il serial killer: i suoi due omicidi irrisolti in Gran Bretagna

Durante le ispezioni all’interno dell’abitazione, il tenente Brandon Dean ha riferito che gli agenti locali hanno trovato i corpi delle vittime in camere da letto separate. Gli ufficiali sono riusciti in seguito a risalire all’identità dei piccoli. “Quanto tempo è passato dalla loro morte è ancora ignoto, così come il movente dell’omicidio” ha continuato il signor Dean. I loro genitori non hanno opposto resistenza e sono stati arrestati questo venerdì. A seguito dell’interrogazione, la moglie, dimostrando un alibi di ferro, è stata rilasciata. Il marito, invece, Maurice Taylor Sr., un personal trainer, è il colpevole dell’omicidio: attualmente è in custodia cautelare. I clienti di Taylor si sono straniti durante la settimana di assenza del personal trainer alle regolari sessioni di fitness che eseguiva per via telematica sulla piattaforma Zoom.

LEGGI ANCHE >>> Bambina ritrovata ferita: un uomo accusato di tentato omicidio

Il sindaco dichiara che questa è una brutale conseguenza del disgregamento sociale in atto a livello internazionale. “Quello che noto ogni giorno è l’incremento della disperazione tra le persone.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte Mirror, Los Angeles Time