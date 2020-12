Le pagelle e il tabellino della sfida delle ore 18 della decima giornata di campionato di serie A tra Crotone-Napoli, appena terminata.

Si è conclusa da poco la sfida delle ore 18 tra Crotone e Napoli. Gli azzurri vincono con estrema facilità e salgono al terzo posto in classifica. La squadra allenata da Gattuso è stata autrice di un buon inizio di campionato dopo la difficile stagione terminata lo scorso agosto. Il Crotone, invece, resta all’ultimo posto in classifica. La squadra calabrese è stata l’unica a non aver raccolto nemmeno una vittoria fino a questo momento.

Il Napoli vince agevolmente a Crotone e sale al terzo posto in classifica. Lorenzo Insigne apre le marcature con uno splendido gol con un tiro a giro dei suoi. Nella seconda frazione, i rossoblu restano subito in dieci uomini per l’espulsione di Petriccione. In 11 contro 10 la banda di Gattuso dilaga. Lozano segna ancora e diventa il capocannoniere attuale del Napoli, nel finale Diego Demme chiude la pratica con un destro chirurgico da fuori area. Nel finale gioia personale anche per Petagna. Giovanni Stroppa deve assolutamente cambiare qualcosa: il Crotone resta l’unica squadra del nostro campionato che non ha vinto ancora una partita.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Cuomo 5.5, Marrone 5, Luperto 5; Pereira 5.5, Molina 5, Benali 5, Petriccione 4.5, Reca 5; Messias 5, Simy 5.5

Napoli (4-2-3-1); Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Koulibaly 6, Manolas 6, Mario Rui 6; Demme 7, Bakayoko 6.5; Lozano 7, Zielinski 7, Insigne 7.5; Petagna 6.

Arbitro: Marinelli

Reti: 31′ Insigne, 58′ Lozano, 76′ Demme, 90′ Petagna

MIGLIORE IN CAMPO: Lorenzo Insigne

Il Napoli, giovedì, sfiderà la Real Sociedad in un match importante per le sorti del girone. Nel prossimo turno di campionato, invece, i partenopei ospiteranno la Sampdoria. Il Crotone, invece, ospiterà lo Spezia in una sfida che significherà molto. Le due compagini devono assolutamente raccogliere punti preziosi perché quest’anno la lotta per non retrocedere è decisamente equilibrata. Non ci sono squadre, al momento, che stanno avendo continuità di risultati.

