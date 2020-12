Dieta da lockdown: come mangiare per evitare i chili di troppo!

Il periodo che stiamo vivendo, si sa, è molto complicato. Il dover restare a casa “forzatamente” ha influito, e influisce, anche sulla dieta. Indubbiamente, infatti, il lockdown ha comportato per molte persone un aumento di peso. Ma andiamo a scoprire quale dieta fare.



In nostro aiuto ci sono molte diete che vanno scelte in base alle nostre esigenze e obiettivi.

Se, ad esempio, si vogliono risultati visibili velocemente, c’è la dieta del controllo del coach Jorge Cruise. Questo piano alimentare fa perdere fino a 3 kg la prima settimana, mentre in quelle successive da uno a due kg.

Dieta da lockdown: come mangiare per non ingrassare troppo

La dieta del controllo prevede un apporto minore di carboidrati e la combinazione della tecnica del digiuno. Quest’ultima, in particolare, prevede di mangiare in un arco di tempo di otto ore a scelta durante le 24 ore.

Oltre alla dieta, è previsto un piano di allenamento specifico e, per er vitare il rischio di riprendere di nuovo peso, la dieta del controllo prevede una reintegrazione dei carboidrati di settimana in settimana.

Da Israele, invece, arriva la dieta del pane integrale che promette la perdita di 5 kg in 15 giorni. Questa dieta è ideale per chi, come in questo periodo, è costretto a stare a casa dal momento che è ricca di fibre, è semplice da seguire ed è appagante in quanto cambia a giorni pari o dispari.

In altre parole, è poco monotona. La dieta del pane integrale, infine, prevede l’abbinamento di allenamenti dalla scarsa intensità.

Tempi leggermente più lunghi sono previsti dalla dieta per la pancia. Secondo questo piano alimentare è possibile perdere 8 Kg in 30 giorni.

Nello specifico, si basa sul raggiungimento della regolarità della flora batterica intestinale per eliminare il grasso presente sul punto vita.

Gli alimenti consigliati

Le regole principali alla base della dieta del dottor Stork sono poche e ben precise. Innanzitutto, vanno consumati alimenti probiotici come yogurt, tempeh, crauti e kefir.

Non a caso, questa tipologia di cibi è indispensabile per difendere i nostri batteri. In secondo luogo, vanno assunte grandi quantità di frutta e verdura, non meno di 6 porzioni al giorno.

In quantità minori, invece, vanno assunti i cibi ricchi di amido come il mais, i fagioli e i piselli, prevedendo il consumo di circa mezza porzione al giorno. Anche le proteine vanno consumate in grandi quantità, almeno 6 porzioni. A tal proposito, vanno preferiti i legumi, il latte e derivati, pesce grasso e carne bianca.

Per quanto riguarda i cereali, vanno assunte almeno 2 porzioni di cereali integrali al giorno. In particolar modo, vanno consumati pane integrale, riso integrale o anche avena e quinoa.

Insomma, anche se il lockdown ha comportato un aumento di peso e ci si è lasciati un po’ andare, ci sono molte diete a disposizione che possono aiutare a rimettersi in sesto.

Oggi, infatti, è possibile scegliere tra una grande varietà di diete che riescono a rispondere alle esigenze più disparate, siano esse di una perdita veloce di peso o anche di un piano alimentare che assicuri una perdita di peso costante nel tempo.

