Elena Morali, in perizoma sotto l’acqua e la neve: un sogno – FOTO

L’ex tronista di “Uomini e Donne”, Elena Morali accende la libidine dei fans con uno scatto da sogno. Vacanze sotto acqua e…neve

Questa volta ha deliziato il pubblico con uno scatto invernale da sogno. Elena Morali, ex tronista e corteggiatrice di “Uomini e Donne” non ha badato alle temperature a bassa quota e ha dato il meglio di sè, in un teatro paesaggistico da sogno.

Abbiamo sentito parlare di lei a lungo in questi mesi, sui presunti dissidi nel rapporto d’amore con Luigi Favoloso. Ma una smentita degli interessati ha prodotto una brusca “retromarcia” e ha invitato a riflettere la platea sulle conclusioni affrettate.

La coppia, in realtà non ha mai avuto alti e bassi, ma è stata sempre una costante di affinità e successo in amore, che ha pochi eguali. Insomma un epilogo “Favoloso” dopo tante battaglie mediatiche e scontri via social, ai quali Elena ha sempre risposto, mettendosi in mostra con la sua insuperabile bellezza

Elena Morali, spazio alla fantasia e ai segreti: un sogno ad occhi aperti

Fino a qualche giorno fa aveva riscosso l’ennesima dose di successo mediatico su Instagram, dove ormai Elena Morali ha toccato cime impronosticabili all’inizio della sua avventura social. Se lei ha finito le frasi poetiche da rivolgere ai suoi ammiratori, lo stesso non si può dire per loro, tornati più carichi di prima nel lodare le sue gesta da sexy girl.

Dopo performance da capogiro sulla spiaggia di Zanzibar in piena estate, con tanto di celebrazione d’amore puro e raffinato di coppia con Luigi Favoloso, Elena ha riproposto il tema vacanziero, convertito alla “bassa” stagione.

Stavolta gli occhi brillano, illuminati da una immensa felicità, mentre Elena si immerge liberamente nell’acqua fredda, alla ricerca del sogno perduto. Mai aveva vissuto un’atmosfera così affascinante, accompagnata da un paesaggio, tutt’intorno innevato.

Una dimora in legno che sorge in lontananza con il camino acceso, pronto a scaldare il cuore dei follower, deliziati da una ripresa video. Che scopre tutti gli aggettivi possibili per descrivere un momento così pieno di fantasia

