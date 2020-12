Avete mai visto la fidanzata di Flavio Insinna? La loro è una favola moderna

Avete mai visto l’amatissima fidanzata di Flavio Insinna? Non indovinereste mai dove si sono visti la prima volta.

Oggi scopriamo qualcosa di più riguardo alla fidanzata di Flavio Insinna e al loro primo incontro. Fu davvero una casualità.

Flavio Insinna, con Adriana è stato amore a prima vista

Si chiama Adriana Riccio la fidanzata di Flavio Insinna, nonché ex concorrente di Affari Tuoi. Di lei sappiamo ben poco, se non che è originaria del Veneto e partecipò al programma in veste di rappresentante della propria regione, aggiudicandosi la vittoria.

L’intesa tra i due scoppiò dietro le quinte del programma e – a quanto pare – fu un vero e proprio colpo di fulmine. Maestra di Taekwondo appena 40enne, Adiana è entrata nella vita del conduttore in un momento molto particolare, a poco tempo di distanza dalla rottura con Mariagrazia Dragani, sua promessa sposa. I due avrebbero dovuto convolare a nozze nel 2016, ma il matrimonio naufragò per cause ignote a poche settimane dal gran giorno.

Flavio Insinna ed Adriana Riccio sono molto riservati sulla loro storia, ma ogni tanto spunta qualche post come quello che vedete qua sopra a ricordare che l’amore è bello anche (e soprattutto) quando non fa rumore.

