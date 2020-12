Francesco Oppini, Alba Parietti rompe il silenzio dopo la sua uscita FOTO

Francesco Oppini, Alba Parietti rompe il silenzio dopo la sua uscita. Sono trascorsi due giorni da quando il concorrente ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip

Francesco Oppini ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip e Alba Parietti continua a fare quello che faceva sempre quando suo figlio era nella casa. Pubblica sul suo profilo social le storie che i fans dedicano a lui (in particolar modo a lui e a Tommaso Zorzi insieme) e a rispondere agli attacchi e ai complimenti che i fans e gli haters dedicano a suo figlio. Nonostante Francesco sia uscito dalla casa e potrebbe lasciare spazio a lui di rispondere, sta continuando a a supportarlo come se non avesse mai abbandonato in reality.

Grande Fratello Vip, Alba Parietti parla dopo l’uscita di Francesco Oppini dalla casa

Ha pubblicato questo post per spegnere un po’ le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni, o forse per riaccenderle dopo la dichiarazione di Tommaso nella casa? Non sono ancora chiare le sue intenzioni e i fans di Francesco sono molto confusi a riguardo. Intanto, l’ex concorrente, continua a pubblicare momenti passati insieme a Tommaso nella casa, nelle sue storie di Instagram. Mantenendo dunque la promessa che gli aveva fatto, di sostenerlo a dispetto di tutto e con tutte le sue forze.

Tommaso avrà sicuramente bisogno dell’appoggio del suo amico domani in puntata, quando si parlerà di quanto detto ieri a Cristiano Malgioglio. E Francesco sarà sicuramente pronto a darglielo.