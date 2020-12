Giulia Sol, una voce incantevole e una bellezza fuori dal comune – VIDEO

L’ex concorrente di Tale e Quale show regala ai suoi followers un’esibizione da brividi in cui canta una famosa canzone di Giorgia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Una voce fuori dal comune quella di Giulia Sol che attraverso il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti si è messa in mostra facendo conoscere a tutti il suo talento.

Oltre ad essersi dimostrata una brava imitatrice è sicuramente un’ottima performer e ogni volta che interpreta un brano emoziona chi la ascolta.

Giulia Sol è giovanissima e a soli 24 anni già ha fatto molto nella sua carriera infatti prima di prendere parte del noto show ha recitato diversi ruoli in teatro come in “Dirty Dancing“, in cui interpreta Elizabeth, in “The Full Monty” dove interpreta Estelle e in “Ghost” dove dà una svolta alla sua carriera interpretando la protagonista Molly, come Demi Moore nel celebre film.

Nonostante non sia molto avvezza nell’ambito televisivo siamo certi che dopo l’esperienza a Tale e Quale si farà strada anche sul piccolo schermo. Oltre ad essere una bravissima attrice e ad avere una vocalità straordinaria è anche una bellissima ragazza e con il suo viso buca lo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali da svenire, un intimo da stropicciarsi gli occhi, assurda – FOTO

‘Per fare a meno di te’, Giulia Sol

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Non le piacciono le sfide alla portata, sarà per questo che ha deciso di cimentarsi in un brano estremamente difficile come tutti quelli della cantante Giorgia. Ma Giulia ha tutte le capacità per farlo e la riuscita è stata come sempre un successo.

Tantissimi i commenti di apprezzamento e i complimenti che ha ricevuto su Instagram dove i followers, durante la sua partecipazione a Tale e Quale, sono saliti notevolmente.

Quasi 16 mila sono i fans che la seguono ogni giorno e si lasciano deliziare dalla sua splendida voce e dai suoi scatti in cui mette in mostra la sua proverbiale bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno in bikini, il décolleté fa impazzire i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

“Dopo 3 mesi passati ad imitare altre voci, sono tornata a casa. Ho riposato, e volevo riprendere a cantare, con la mia di voce“, scrive la bella Sol.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.