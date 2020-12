“Il cardinal Poletti conosceva bene De Pedis”: la foto choc

Una foto documenterebbe gli incontri tra il boss della Magliana Enrico De Pedis e il Cardinal Poletti. A parlarne il fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa 37 anni fa.

Continua a cercare giustizia il fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983. In tutti questi anni Pietro Orlandi non si è mai arreso per far venire a galla la verità.

Di recente ha rivelato l’esistenza di una foto choc che documenterebbe l’incontro tra il boss della Magliana De Pedis e il Cardinal Poletti. Lo scatto mostrerebbe i due intenti a bere champagne in un appartamento a Piazza Navona, nei pressi della scuola di Sant’Apollinaire.

Il reale svolgimento del caso, tra i più oscuri della storia italiana e vaticana, non è stato definito. Tempo fa via Facebook Pietro ha lanciato un appello per ricercare i testimoni nel Palazzo della musica a Sant’Apollinaire.

In quel 22 giugno 1983, la quindicenne Emanuela, si era recata alle lezione di musica presso piazza Sant’Apollinare a Roma. Terminata la lezione la ragazza telefonò alla sorella da una cabina telefonica informandola che avrebbe tardato. L’autobus non passava e un uomo l’avrebbe fermata proponendole un lavoro di volantinaggio durante una sfilata di moda molto ben retribuito. Dopo di che la scomparsa.

Il fratello di Emanuela Orlandi non smette di cercare la verità sulla scomparsa della sorella

Più volte Pietro Orlandi ha fatto riferimento ai contatti tra l’ex presidente Oscar Luigi Scalfaro, il boss De Pedis e il Cardinal Poletti.

“Per me la sepoltura di De Pedis in quella Basilica di Sant’Apollinare ha sempre rappresentato simbolicamente quel sistema Stato-Chiesa e criminalità che ha occultato la verità sul rapimento di Emanuela. In quel luogo questo sistema era ben rappresentato dal Cardinal Poletti amico molto stretto di Scalfaro che aveva il suo ufficio proprio al piano della scuola di musica di Emanuela. Entrambi erano amici di Mons Vergari, indagato per concorso in sequestro sulla scomparsa di Emanuela, e spesso sia Poletti che Scalfaro si ritrovavano durante le celebrazioni a Sant’Apollinare”, ha commentato Pietro.

“Il cardinal Poletti conosceva bene De Pedis. Ho avuto conferma da una foto che ritrae i due in un atteggiamento molto confidenziale mentre bevono champagne in un bell’appartamento a Piazza Navona vicino alla scuola Sant’Apollinaire”, ha proseguito.

