ItaliaSi. Dodi Battaglia svela un segreto: “L’abbiamo scampata bella”

ItaliaSi. Il celebre chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, racconta a Marco Liorni su RaiUno, un retroscena dietro uno dei loro pezzi più famosi

Ospite del salotto pomeridiano del sabato di RaiUno, ItaliaSì, è stato Dodi Battaglia. Il celebre chitarrista dei Pooh è reduce da un periodo poco felice. Lo scorso 6 Novembre, infatti, lui e gli altri membri della storica band hanno dovuto dire addio per sempre al batterista Stefano D’Orazio, deceduto in seguito a complicanze dovute al Covid19.

Ritroviamo piacevolmente Dodi Battaglia che, al presentatore e giornalista Marco Liorni, racconta un fatto curioso dietro uno dei pezzi più conosciuti del gruppo. Stiamo parlando di Tanta voglia di Lei. Il singolo uscì per la prima volta nel 1971 e, nonostante siano passati quasi 50 anni, è una canzone ascoltata ed apprezzata ancora oggi.

ItaliaSi. Dodi Battaglia: curiosità su Tanta voglia di lei

“Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò. Ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò”. Inizia con questi versi il brano che, in sostanza, racconta la storia di un tradimento. Il protagonista fittizio, però, si pente dell’adulterio con un’altra donna e decide di tornare dalla propria compagna. Il brano è cantato proprio da Dodi Battaglia ma inizialmente fu affidato a Riccardo Fogli.

Proprio Battaglia racconta a Liorni: “La canzone diceva: ‘Amo lei mio signore, la mia voce è lei’. Pensa te cosa abbiamo scampato nella nostra vita”.

I membri del gruppo, fortunatamente, non accettarono il testo in queste modalità. “Bisogna ringraziare il grande talento di Valerio Negrini, che al terzo testo tirò fuori questo qui” – prosegue il chitarrista dei Pooh. Roby Facchinetti si occupò della musica, gli arrangiamenti furono curati da Gianfranco Monaldi.

“Siamo dei sopravvissuti” – dice Dodi Battaglia riferendosi proprio all’incisione di Tanta voglia di lei, lasciando di stucco il pubblico, incuriosito da un fatto mai rivelato riguardo uno dei pezzi più celebri del reperorio dell’intera musica italiana.

