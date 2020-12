Kasia Smutniak, la FOTO di lei a vent’anni è paradisiaca, nuda e sensuale

L’attrice Kasia Smutniak ha condiviso uno scatto del suo passato, vent’anni e scelte di vita diverse ma non si pente di ciò che è ora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Kasia Smutniak, l’attrice polacca che ha conquistato il mondo del cinema e del piccolo schermo italiano ha una bellezza fuori dal comune. Elegante e sensuale senza troppa ostentazione, è amata però soprattutto per la sua duttilità e talento sopraffino nella recitazione.

LEGGI ANCHE –> Ludmilla Radchenko, scatto a Miami: sembra uscita da Baywatch – FOTO

Ha lavorato fin dai suoi esordi giovanissima a fianco di grandi registi come Sorrentino ma non possiamo non citare il suo ruolo d’esordio in Mavi nel film di Peter Del Monte “Nelle tue mani”, che segnò la svolta nella sua carriera e le fece vincere il Globo d’oro come Miglior attrice rivelazione dell’anno 2007.

Kasia è nata a Pila, in Polonia, il 13 agosto 1979, è figlia di un generale dell’aeronautica ed è cresciuta seguendo il padre in diverse città. Appassionata di sport estremi, ha condiviso queste sue abilità con il compagno Taricone, padre della figlia Sophie.

Lo scatto amarcord di Kasia Smutniak è stupendo, i fan apprezzano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Da sempre vicina alle cause umanitarie e a progetti sociali, solo qualche giorno fa Kasia Smutniak sul suo profilo Instagram ha deciso di condividere un messaggio di accettazione realizzando un filtro Instagram, che riesce a simulare le tipiche macchie da vitiligine. L’attrice infatti per molti anni ha sofferto di questa malattia invalidante a suo dire, che l’ha isolata dagli altri che la facevano sentire diversa.

LEGGI ANCHE -> Matilde Brandi, fata turchina in tulle rosa. Lo stacco di coscia è da infarto – FOTO

Kasia ieri ha però condiviso un altro scatto che la ritrae giovanissima, un’istantanea in bianco e nero mentre posa per un servizio fotografico. La troviamo bellissima e raggiante, 19 o forse 20 anni, con indosso solo un drappo di fiori che le copre parzialmente il seno, lei stessa spiega che stava per prendere una decisione importante per la sua carriera che l’avrebbe indirizzata verso quella che è la sua attuale situazione lavorativa, e di cui non si sente in difetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

“19 maybe 20, 3 lives ago. Mi ricordo bene quel momento della mia vita. Un bivio e solo una scelta giusta da fare. Ho scelto con il cuore, senza alcun rimpianto. Chi sa, come sarebbe stata la mia vita prendendo la strada diversa. Però di vite ne viviamo tante. Se siamo capaci di ascoltare dentro di noi. Se non abbiamo paura.. Intanto mi godo questa, e riguardo le foto del passato con il sorriso di chi la sapeva lunga”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter