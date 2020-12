Laura Chiatti, il vestito non si vede neanche: la FOTO allo specchio è vietata ai minori

Selfie bollente per Laura Chiatti, che di fronte allo specchio esibisce tutta la propria sensualità: la tuta non si vede neanche, la foto è per un pubblico di soli adulti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

L’ultimo scatto Instagram pubblicato da Laura Chiatti è da censura: la bellissima moglie di Marco Bocci, piazzandosi di fronte allo specchio, regala ai suoi followers un’immagine di pura sensualità. Laura, con indosso dei vertiginosi stivali di camoscio, abbozza una posa sensuale portando la mano alla bocca: la tuta unita, che sembra cucita direttamente sulla sua pelle, è a dir poco spaziale.

I followers sono incantati dalla sua bellezza: “Che Spettacolo“, “Se vabbè…. non ce n’è per nessuna“, commentano sotto il post.

