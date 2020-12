Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio, rivela che la fine del matrimonio con il cantautore non sarebbe dovuta ad Anna Tatangelo. Il successo di D’Alessio sarebbe stata la ragione.

Una rivelazione inedita. L’ex moglie di Gigi D’Alessio spiazza tutti affermando che la rottura con il cantante non è avvenuta a causa di Anna Tatangelo.

In tutti questi anni l’opinione pubblica ha creduto che il matrimonio tra i due fosse giunto al capolinea per via della giovane cantante. Per molto tempo la ragazza, diciottenne all’epoca del fidanzamento, non è stata vista con simpatia.

Matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato: la crisi è arrivata ben prima della Tatangelo

Sposato da diversi anni e con 3 bambini, D’Alessio conosce la Tatangelo nel 2005 e scatta il colpo di fulmine. Ma secondo quanto riferito dalla Barbato il matrimonio con il cantautore era giunto al capolinea ben prima. I problemi della coppia erano insorti da diverso tempo. E il grande successo di D’Alessio non aveva fatto altro che ingigantirli.

“A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”, ha affermato la Barbato. E’ stata la fama del famoso cantautore la goccia che ha fatto traboccare il vaso portando alla rottura dei due. L’ex moglie, dopo tutti questi anni, ha dichiarato di non portar più rancore e confessa di aver perdonato D’Alessio.

Intanto il cantante continua ad attirare l’attenzione. Al centro del mirino la sua vita sentimentale. La scorsa primavera, dopo 15 anni di relazione, la love story con la Tatangelo si è conclusa. I due sono rimasti in buoni rapporti.

