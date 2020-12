Matilde Brandi, fata turchina in tulle rosa. Lo stacco di coscia è da infarto – FOTO

La showgirl Matilde Brandi nella puntata di ieri al GF Vip si p mostrata in abito di tulle rosa, ma lo stacco di gambe ha fatto sussultare i fan

Negli ultimi tempi la ex ballerina Matilde Brandi si è data alla condivisione di filmati che la ritraggono in vecchie trasmissioni Rai e Mediaset, un modo carino per festeggiare con i suoi fan il raggiungimento di 400mila fan sulla sua pagina Instagram.

Per lei non è un periodo facile questo, dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip sembrano essersi intensificati i chiacchiericci sulla sua presunta rottura con il compagno Marco Costantini con cui sta insieme da 17 anni e dalla cui unione sono nate Aurora e Sofia. La situazione è peggiorata dopo la sua esperienza nel reality, lei sostiene che Costantini non è più premuroso e attento nei suoi confronti, forse l’amore tra i due si è sopito. Vedremo cosa ci comunicherà Matilde nelle prossime settimane.

Matilde Brandi, scollatura e gambe bene in mostra