Matrimonio a prima vista, Nicole e Marco come si sono conosciuti?

Marco Rompietti e Nicole Soria sono usciti allo scoperto, i loro rispettivi matrimoni combinati sono naufragati. Ma come si sono conosciuti?

Quest’ultima edizione del programma “Matrimonio a prima vista Italia 2020” è la più chiacchierata e quella che ha saputo regalare maggiori colpi di scena ai telespettatori di Real Time. Nessuna delle coppie create dagli esperti ha saputo portare avanti il matrimonio ma si è creata, fuori dal contesto del docureality, una nuova coppia, quella composta da Marco Rompietti e Nicole Soria.

Marco ha partecipato alla scorsa edizione del programma insieme a Ambra Radicioni ma anche loro sono giunti alla decisione di chiudere la storia una volta giunti alla decisione finale. Ora Marco e Nicole stanno assieme da qualche mese, una relazione taciuta ma che dopo l’apertura dei social ai ragazzi non è più stato possibile nascondere.

La coppia è uscita allo scoperto da pochi giorni con un video pubblico condiviso direttamente da Real Time, moltissime le curiosità dei fan, come si sono conosciuti i due e chi ha fatto il primo passo. A raccontare l’aneddoto è proprio Marco.

Marco e Nicole, è stata lei a fare il primo passo

Marco ha raccontato come sono andate le cose tra loro: “Lei mi ha cercato per vie traverse a settembre. Tra messaggi e video-chiamate, ci siamo sentiti con regolarità fino ad incontrarci a Verona, dove mi trovavo per lavoro. Abbiamo passato una serata insieme ed è scattata la scintilla”.

Gli ex concorrenti delle varie edizioni hanno possibilità infatti di essere in contatto tra di loro e tra una telefonata e l’altra tra i due è scoppiata la passione. Ieri sera la coppia ha fatto una diretta Instagram insieme ad un’altra concorrente dl programma, Giorgia Pantini, che con Nicole ha stretto una forte amicizia dopo la fine del reality.

Nella diretta i tre si sono confessati a cuore aperto ciò che sono l’uno per l’altra, a dette delle ragazze Marco le ha conquistate per la sua “apertura mentale e forte capacità empatica che riesce ad avere con le persone”. Abbiamo visto una Nicole innamoratissima, tra i due solo parole dolci. Per Marco lei “non vale un punteggio da 1 a 10, è inclassificabile, troppo bella”. Le due ragazze si sono proposte anche di voler partecipare a Pechino Express non appena sarà possibile riaprire i confini al termine della pandemia. Vedremo quali saranno gli sviluppi della coppia e dell’amicizia Giorgia e Nicole.

