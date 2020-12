Terribile incendio in una villetta: ferite gravemente una donna e la figlia di 9 anni

Una donna di 48 anni e la figlia di 9 sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale per le ustioni riportate in un incendio divampato in una villetta a Usmate Velate (Monza).

Durante la scorsa notte, un terribile incendio si è sviluppato all’interno di una villetta a Usmate Velate, in provincia di Monza. All’interno dell’abitazione si trovavano cinque persone che sono state trasportate in ospedale dai soccorsi giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Tra i feriti anche una donna di 48 anni e la figlia di 9 che sarebbero adesso in gravissime condizioni per le ustioni riportate.

Monza, terribile incendio in una villetta: diversi feriti, in gravi condizioni una donna 48enne e la figlia di 9 anni

Un’intera famiglia è finita in ospedale a seguito di un incendio divampato la scorsa notte, tra sabato 5 e domenica 6 dicembre, in una villetta, sita in via Galvani a Usmate Velate, comune in provincia di Monza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ed i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle persone che si trovavano all’interno dell’abitazione.

Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Giorno, cinque le persone ferite che sono state trasportate in ospedale dagli operatori sanitari. A preoccupare maggiormente le condizioni di una bambina di 9 anni, trasportata al Buzzi di Milano, dove le sono state riscontrate ustioni al volto e al collo. La madre della piccola, anch’essa in condizioni gravissime, è stata trasferita all’ospedale Niguarda con ustioni di terzo grado riportate al volto, al torace e a braccia e gambe. Altre tre persone sono state portate in ospedale, ma in condizioni meno gravi, tra cui il padre 55enne della piccola.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Monza ed i colleghi della Stazione di Arcore che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause che hanno scatenato il rogo.

Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che le fiamme abbiano potuto trarre origine da un malfunzionamento del camino e per via anche di alcune candele che si trovavano accese in casa.

