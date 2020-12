Non è l’Arena. Ospite di Massimo Giletti sarà nuovamente Consuelo Locati, rappresentante legale dell’associazione dei familiari delle vittime di Covid a Bergamo

L’avvocatessa Consuelo Locati sarà nuovamente ospite di Massimo Giletti durante la trasmissione Non è l’Arena, in onda su La7. Il focus sarà incentrato principalmente sull’Oms e il giallo del Piano pandemico che sarebbe fermo al 2006.

Che fine ha fatto il dossier della sezione Oms di Venezia che faceva riferimento al mancato aggiornamento del piano del 2006? Il suddetto dossier è satto pubblicato e misteriosamente scomparso nel giro di 24 ore. Venivano descritti e presi in considerazione gli atti della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Verrebbe fatto il nome Ranieri Guerra, vicepresidente dell’Oms Europa, il quale si presume avrebbe nascosto il dossier per evitare di gettare discredito sul nostro governo.

Altri ospiti della puntata di Non è l’Arena alle 20.30 di domenica 6 dicembre saranno: Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti.

Consuelo Locati aveva depositato questo misterioso dossier a settembre presso la Procura di Bergamo.

Leggi anche —> Nuovo Dpcm, Conte ufficializza le nuove misure fino a gennaio: i dettagli

Non è l’Arena. Cosa aveva detto l’avvocatessa Consuelo Locati

Già in precedenza l’avvocatessa Locati si era scagliata contro la regione Lombardia, accusata di aver abbandonato le persone che erano state segnalate; prima di riprendere un’attività “avevano il diritto sacrosanto di testare la propria situazione infettiva attraverso la sanità pubblica”.

Leggi anche —> Covid-19, Locatelli: “Inizio vaccinazioni a gennaio e termine entro l’autunno 2021”

“La regione ha fatto in modo che le persone asintomatiche, come me, non potessero essere sottoposte a tampone da parte dell’ATS” – ha detto la Locati in precedenza. “Vuol dire che chi ha avuto la possibilità di potersi rivolgere a laboratori privati l’ha fatto, gli altri no. Io e la mia famiglia ci siamo sottoposti prima a test sierologico e poi a tampone molecolare. 40€ per cinque persone (il costo del sierologico), 92€ per tre persone (il costo dei tamponi). Quasi 400 euro di spesa totale.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter